Cento metri di lungomare sono off limits. Chiuso a Vasto Marina il tratto più settentrionale della suggestiva passerella protesa verso il Monumento alla Bagnante. Troppo pericoloso svoltare e percorrere quella parte di lungomare Cordella. Nastro segnaletico biancorosso, transenna e cartello: Divieto di transito causa dissesti e sgrottamenti sede viaria e marciapiedi. Così è scritto sul segnale marchiato Municipio della Città del Vasto.

Ormai sotto quei 100 metri si sta creando il vuoto. Il terreno, oltre che dall'erosione, viene scavato da una copiosa infiltrazione d'acqua che lascia sospettare la rottura di qualche tubatura sotterranea. Giorno dopo giorno e ancora di più dopo le recenti piogge, la terra cede e il piano di calpestio del lungomare crolla. Per ristrutturare la zona servirebbero almeno 350mila euro. Ma per frenare il dissesto forse non basteranno.

12 novembre, le dichiarazioni dell'assessore - Il lungomare Nord frana. Scoperta la causa: è l'acqua che scende dal costone orientale di Vasto. Unita all'erosione marina ha effetti devastanti. Si allargano gli smottamenti al di sotto della passerella che affaccia sul Monumento alla Bagnante.

Ormai la zona è sempre più instabile e pericolosa. E la frana si allarga di giorno in giorno. Non è il mare il problema principale, ma l'acqua che scende dal costone orientale a getto continuo scavando il terreno e creando il vuoto sotto il piano di calpestio, su cui anche in questi giorni, incuranti del rischio, molte persone si avventurano in passeggiate estremamente pericolose. Anche perché non c'è più traccia della rete provvisoria che il Comune aveva sistemato per interdire l'area a rischio.

"Ho chiesto all'Ufficio servizi di fare in modo che quel tratto di lungomare sia davvero inaccessibile, evitando rischi per l'incolumità delle persone", dice Marco Marra, assessore comunale ai Lavori pubblici. "Per rimettere a nuovo la passeggiata servono 350mila euro. Questo il costo preventivato, ma potrebbe salire, vista la necessità di consolidare il terreno sottostante".