Ancora una vittoria per il Vasto Sud, squadra del presidente Onorario Sebastiano D’Adamo (Fiori e Piante), che milita nel campionato amatori C.S.I. Lanciano-Vasto e che sul difficile campo di Villa Scorciosa-Fossacesia si impone per 2-1 con una doppietta stratosferica del bomber Fernando Desiati all’ultima partita prima della partenza per l’Australia.



La squadra capitanata da Massimo D’Ermilio dopo aver preso confidenza con il terreno di gioco va al riposo in vantaggio per due reti a zero. Nella ripresa soffre, ma blinda la difesa e solo nel finale i padroni di casa riescono a segnare il goal della bandiera. Da incorniciare come al solito il terzo tempo che il Vasto Sud organizza sempre con i propri avversari, dove fiumi di birra ed ottima enogastronomia locale sono i protagonisti.



Dopo questa vittoria la squadra di Mister Francesco Paolo Acquarola domenica prossima sarà di scena sul Comunale di S. Eusanio del Sangro contro la Virtus Frentana. Fino a questo momento i biancorossi hanno un ruolino di marcia in trasferta davvero invidiabile, con 10 punti realizzati in quattro partite.



La classifica. Palena 19, Guardiagrele 17, Vasto Sud D’Adamo 16, S. Giovanni Tornareccio 13, Villa Scorciosa, Altino, Virtus Araba Fenice 11, S. Liberata Frisa, Fara S. Martino 10, Virtus Frentana 4, Borgorosso, Fossacesia, Delphinus 3.



Per info

www.vastosud.sistemacalcio.com