L'Iniziativa nasce nell'ambito dei progetti finalizzati alla formazione scientifica che la professoressa Rosa Lo Sasso realizza da circa 10 anni. L' obiettivo è diffondere la cultura scientifica, contribuendo ad educare soprattutto i giovani alla conoscenza, creando reti di comunicazione tra scuola, ricercatori e cittadini.



Un caffè-scienza è un'occasione per incontrarsi e discutere, in un ambiente piacevole e in compagnia di persone esperte. Il metodo di divulgazione che il liceo Mattioli utilizza, attraverso i caffè, i laboratori scientifici e il festival della scienza Ad/ventura, è basato sulla contaminazione dei saperi e su una fruibilità alla portata di tutti. La prima fase dei caffè scienza dell'anno scolastico in corso affronta il tema Giovani e Nuove Tecnologie. Viviamo una rivoluzione delle tecnologie informatiche e comunicative, la telefonia mobile è diventata indispensabile, il computer onnipresente, l'uso di internet ha modificato profondamente il mondo del lavoro, dei media, del tempo libero.



Sarà l'ingegner Alessandro Vizzarri, dell'Università Tor Vergata di Roma, l'esperto dei due caffè scienza del 26 novembre e del 3 dicembre, a cui gli studenti e i cittadini potranno rivolgere domande e dal quale attingere informazioni e spunti di riflessione. Gli incontri si terranno presso la pizzeria Pizzipò di Vasto, scelta che risponde allo spirito dei Caffè scienza nazionali, che vogliono collocarsi sempre in luoghi informali e piacevoli per discutere di argomenti che hanno rilevanti aspetti scientifico-tecnologici. Ad allietare i pomeriggi di degustazione scientifica ci saranno gli interventi musicali del bravissimo studente Francesco Valente.