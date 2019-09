Serata di intenti e ringraziamenti sabato sera presso l’Auditorium Tito Molisani di Casalbordino dove si è svolto il convegno dal tema Le Associazioni e il loro futuro all’interno della Protezione Civile, evento organizzato dalla Protezione Civile volontaria Madonna dell’Assunta di Casalbordino, con la partecipazione di Silvio Liberatore responsabile regionale alla protezione civile, che ha ringraziato il lavoro della protezione civile locale avallando il progetto di legge per demandare alle province il coordinamento in pregio allle 200 associazioni in Abruzzo.

Il presidente della provincia Enrico Di Giuseppantonio ha lodato l’importanza in Abruzzo, e in particolare a Casalbordino, della crescente presenza della associazioni volontarie di protezione civile. Giuseppe Calvisi vice sindaco di Barisciano (Aq) ha rinnovato i ringraziamenti alla protezione civile di Casalbordino per l’aiuto e la solidarietà portata in occasione del tragico sisma dell’aprile del 2009.

Remo Bello sindaco di Casalbordino ha ringraziato tutti i componenti della protezione civile volontaria locale e territoriale rinnovando la disponibilità dell’amministrazione a fornire mezzi e assistenza per una maggiore operosità. Di Prinzio Donatello assessore alla protezione civile della provincia di Chieti è stato il moderatore della serata, a conclusione, il vicesindaco Vincenzo Cocchino ha voluto ringraziare Tommaso Bucciarelli, presidente della locale protezione civile per l’assistenza costante e di prevenzione su Casalbordino in particolare alla grande nevicata di febbraio.



Testimonial della serata è stato Alberto Baiocco che nella sua tesi di laurea ha parlato dell’importanza della protezione civile volontaria, finale conviviale con tarallucci e vino, convegno patrocinati dalla provincia di Chieti e dal comune di Casalbordino.