Sconfitti a Popoli gli Amici del Basket San Salvo, guidati dal coach Linda Ialacci, con il punteggio di 73-71. Il team sansalvese parte ai nastri di partenza con il quintetto composto da Toth, Celenza, Greco, Sabatini e il capitano Desiati. La gara, valida per la quarta giornata del campionato di serie D, è stata molto equilibrata nel primo quarto finito con il punteggio di 25 pari. Nel secondo quarto la squadra ospite allunga e si porta in vantaggio con il punteggio di 45-35. Nel terzo quarto la G.S.D. Palllacanestro Popoli accorcia le distanze portandosi a meno cinque sul punteggio di 56-61. Nell’ultimo e decisivo quarto il match è punto a punto, gli ospiti si riportano in vantaggio andando sul 73-71 a pochi secondi dal termine.



Celenza, il top scorer della giornata degli Amici del Basket, sul suono della sirena, prova un tiro da tre che si spegne sul ferro pone fine alle speranze di una vittoria esterna. Gli Amici del Basket, seguiti da un bel gruppo di tifosi e dirigenti, guidati dal Presidente Alberto Antenucci, perdono una partita sul filo di lana, ma a testa alta e consapevoli di aver disputato una buona gara. Da segnalare la buona prova del giovane Sacchetta, dal buon potenziale in prospettiva futura. Sabato 1 Dicembre gli Amici del Basket San Salvo, a quota 4 punti in classifica, avranno la possibilità di riscattarsi nella gara interna, davanti al pubblico amico, alle 18:30, contro il Chieti.