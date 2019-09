E’ bastato il sorriso della signora Maria, scesa dal suo appartamento con una grossa caffettiera contornata di pasticcini, a gratificare i soci del CAI di Vasto che domenica 25 Novembre si sono attivati per ripulire l’area verde collocata alle spalle della chiesa di San Paolo. Svegliata dal vociare dei soci volenterosi e dal trattore trincia erba generosamente messo a disposizione da Gianfranco Nocciolino, quando, alle 8.30 di domenica mattina, la signora si è affacciata per vedere cosa stesse accadendo, osservata la scena ha voluto con questo semplice gesto affettuoso dare il suo contributo alla seconda edizione della Giornata Ecologica.



Adottata già dal 2011 dal CAI, l’area è stata anche quest’anno ripulita dalle erbacce e arricchita di nuove giovani piante che le hanno ridato un aspetto decisamente più decoroso. L’evento rappresenta l’ennesima testimonianza dell’impegno dell’associazione nella cura e tutela dell’ambiente. Non solo di quello montano, ma anche e soprattutto di quello in cui quotidianamente viviamo. Un ringraziamento al CAI e ai soci che hanno voluto partecipare.

Per info sul Cai Vasto:

telefono 3474217181

www.caivasto.it

info@caivasto.it