E' una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca quella rimediata dalla Pro Vasto femminile nella gara in trasferta sul campo dell'Atletico Ortona. Le padrone di casa sono una formazione invincibile, è vero. Però una sconfitta per 11-0 come quella arrivata ieri è di quelle che fa male.

Mister Mazzatenta doveva fare a meno di Nozzi e Di Foglio, ma non bastano le assenze a giustificare una giornata in cui è andato tutto storto. Le vastesi vengono punite oltremisura, anche perchè dopo aver subito i primi gol c'è stato tanto nervosismo in campo. L'unica occasione da segnalare per le biancorosse è un calcio di rigore tirato alto sulla traversa.

E' una debacle che va dimenticata al più presto, anche perchè questa squadra ha ben altre potenzialità. In settimana sarà compito di mister Mazzatenta analizzare la partita e recuperare il morale in vista della prossima sfida con il Lanciano, domenica prossima al campo sportivo Ezio Pepe di Vasto.