Nella sala consiliare del Comune di San Salvo si sono ritrovati questa mattina i rappresentanti delle varie associazioni sportive cittadine per iniziare a collaborare in vista del Giro d'Italia 2013 che arriverà da questa parti il 10 maggio, giorno in cui è in programma tappa San Salvo-Pescara. In vista di questo importante appuntamento nascerà un comitato con il compito di proporre eventi e manifestazioni legate al passaggio della carovana rosa, creando così un vero e proprio calendario delle manifestazioni "in rosa". Presenti all'incontro il sindaco Tiziana Magnacca, l'assessore allo Sport Angiolino Chiacchia e Mario D'Angelo, che è stato tra i principali fautori di questo progetto.

Un'occasione unica, come hanno ribadito i rappresentanti dell'amministrazione comunale, impossibile da rifiutare, che è un mezzo di promozione del territorio. Proprio per questo è stato pensato di coinvolgere tutta la città nell'organizzazione, che non riguarda solo la giornata di partenza della tappa, ma anche il periodo antecedente. "La parte più interessata della città sono le associazioni sportive - ha detto Chiacchia - ma ci rivolgiamo anche alle associazioni di categoria dei commercianti, speriamo che la manifestazione si svolga nel centro storico, anche se non dipende da noi, giovedì arriveranno gli organizzatori della Gazzetta dello Sport e di Rcs, decideranno loro". L'obiettivo resta comunque quello di coinvolgere tutti perchè l'evento avrà visibilità nazionale e San Salvo vuole fare bella figura.

Tutte le associazioni sono interessate a dare il proprio contributo, come sostiene D'Angelo: "In questo modo possono mettere in risalto le proprie attività, giovedì verranno individuate le aree di ritrovo e di partenza, noi faremo di tutto per coinvolgere il cuore della città, il centro, ma non dipende solo da noi. Questa sarà comunque un'occasione pubblicitaria molto importante per tutti. La carovana arriverà di notte e ripartirà il giorno successivo, i tempi sono brevissimi, per quello il nostro lavoro è da fare prima, puntiamo ad una serie di iniziative da proporre da dicembre fino a maggio. Dobbiamo e possiamo farlo insieme alle altre associazioni della città, questa è un'occasione da non perdere, da sfruttare e dobbiamo partire in anticipo per fare tutto al meglio. Ogni idea verrà vagliata dal comitato, c'è spazio per tutte le proposte".

Anche il sindaco è consapevole del grande ritorno che un evento del genere può avere sulla città: "E' veramente un'occasione unica, non limitata solo a quel giorno, per mettere in mostra le eccellenze del nostro territorio, dobbiamo lavorare tutti insieme, indipendentemente dalle varie appartenenze, senza divisioni, dobbiamo stilare una lista, decidere cosa promuovere di San Salvo e portare a termine tutto. Per quanto riguarda il percorso è ovvio che noi vogliamo che attraversi il centro storico, ma non dipende da noi, abbiamo pronti due percorsi, vediamo cosa dicono gli organizzatori, purtroppo la loro scelta è condizionata anche dagli spazi circostanti dove posizionare gli stand e parcheggiare le varie vetture. Sfruttiamo al meglio questa importante opportunità commerciale, turistica e anche sociale".