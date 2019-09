Continuano ad arrivare buone notizie dal campionato della Bcc San Gabriele Volley. Le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio ottengono una netta vittoria per 3-0 (25-18/25-14/25-23) nella gara casalinga contro il Termoli. Risultato che riesce a celare le difficoltà che ancora si vedono in campo per Mariani e compagne. La giovanissima squadra, eccezion fatta per Caterina De Marinis, che continua ancora alla grande, commette troppi errori gratuiti che, alla fine, potrebbero pregiudicare il buon lavoro svolto durante la settimana. Solo in quest'ultima gara, secondo le attente statistiche dello staff tecnico vastese, sono stati 36. "Decisamente troppi", commenta Ettore Marcovecchio.

Nonostate ciò le vastesi hanno disputato una buona prova difensiva, stentando però in attacco, sia per la bravura delle avversarie a muro e in difesa, che per la scarsa vena realizzativa di Genovesi e De Marinis. In evidenza, invece, Martina Di Santo, che è riuscita a mettere costantemente in difficoltà le avversarie, mettendo a terra molti palloni.

Nelle rotazioni effettuate da Marcovecchio hanno avuto un buon impatto sul match Celenza e Moscariello, che si stanno inserendo a piccoli passi nei meccanismi della squadra facendo molto bene. Sabato prossimo partita difficile, in trasferta contro il Pescara 3 nel capoluogo adriatico. Le pescaresi sono riuscite a strappare un punto alla corazzata Antoniana. Per Mariani e compagne sarà quindi l'occasione per mettersi alla prova e tentare di conquistare punti pesanti. L'obiettivo resta quel quarto posto che significherebbe salvezza diretta.