Vince ancora la Vastese Juniores, i biancorossi superano 3-1 in casa, sul campo di Vasto Marina, il Sant'Anna Chieti, formazione seconda in classifica, nonostante le assenze di Antonino e Di Laudo aggregati alla prima squadra. Con questi tre punti la formazione di Michele Stivaletta resta al comando del campionato.



Nello scontro al vertice i vastesi partono subito determinati a conquistare la vittoria e dopo 18 minuti arriva il vantaggio con una rete di Angelo Finamore. La squadra di casa non abbassa la guardia e al 35' raddoppia con Torrione, ma nel finale di primo tempo si rilassa e gli avversari ne approfittano e accorciano al 40'.

Il secondo tempo inizia nel migliore dei modi, con Piras che al 20' sigla il definitivo 3-1, grazie anche a una indecisione del portiere ospite. I chietini non sono mai pericolosi, complice una difesa molto attenta e disciplinata in campo.

La Vastese ha gestito al meglio la gara con un buon possesso palla, nonostante il campo. Da segnalare la determinazione e l'agonismo con cui i ragazzi sono scesi in campo per vincere, lottando su ogni pallone.



Con questa vittoria la Vastese si porta a 19 punti in classifica dopo 7 partite, frutto di 6 vittorie e un pareggio, subito a Scerni all'ultimo secondo su calcio di rigore.

Tabellino

Vastese-Sant'Anna Chieti 3-1 (2-1)

Marcatori Vastese: 18' Finamore A. (V), 35' Torrinone (V), 20' st Piras

Vastese: Delle Donne, D'Alessandro, D'Adamo (Bucciarelli), Morrone, Chiari, Savino, Torrione, Ayoub, Finamore A. (Moretta), Finamore G., Piras (De Feo). A disposizione Schiavone, Ceresa, Del Vecchio. Allenatore Michele Stivaletta

Sant'Anna Chieti: Di Muzio, Carrino, Alleaniari, Muzzo, Michetti, De Fabiis, Ricciuti, Bottini, Arganese, Di Giannatale. A disposizione Giannunzio, Giovannetti, Di Crescenzo, Vervenna, Ialacci.