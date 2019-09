A Gissi perde 3-1 l'Incoronata Calcio Vasto, l'unica rete ospite è stata messa a segno da Carmine D'Ambrosio. Brutta partita per i vastesi, la giornata sembra partire bene, la squadra imposta come spesso capita il suo gioco con un buon possesso palla e verticalizzazioni, ma poi al primo affondo il Gissi passa, anche con l'aiuto della difesa vastese e va in vantaggio. I biancorossi reagiscono e sfiorano il pareggio in un paio di occasioni. La squadra di casa indietreggia, ma su un contropiede castiga ancora l'Incoronata e raddoppia. Anche in questo caso da segnalare un errore in fase di copertura.

Nella seconda frazione la squadra di mister Budano ci crede e continua a insistere, ma non c'è nulla da fare perchè su un nuovo rbaltamento di fronte il Gissi sigla i terzo gol. Risultato troppo penalizzante per i vastesi, ma purtroppo nel calcio bisogna essere cinici. La rete vastese arriva nel finale di partita al minuto 85 e porta la firma di D'Ambrosio che imbeccato in area da un compagno si porta il pallone in avanti e buca il portiere avversario.

Tabellino

Gissi-Incoronata Calcio Vasto 3-1 (2-0)

Marcatore Incoronata: 85' D'Ambrosio



Incoronata Calcio Vasto: Padoan, De Cristofaro, Campitelli, Luongo, Memmo, Butacu, Marcucci, Verrone, Madonna, Teti, Trentino. A disposizione Cupido, Frasca, Calvano, Scopa, D'Ambrosio. Allenatore Roberto Budano.