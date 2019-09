Il Movimento 5 Stelle di Vasto aderisce decisamente alla costituzione del Comitato Referendario promosso dal prof. Michele Celenza dell’Associazione Civica Portanuova. "Riteniamo l’istituto referendario la massima espressione della democrazia diretta e la più alta forma di rispetto della volontà popolare quando le azioni della politica non corrispondono alla chiara ed esplicita decisione popolare.



Nel caso di Punta Penna i cittadini vastesi hanno più volte e in modi diversi espresso contrarietà all’insediamento di centrali a biomasse ed impianti ad alto impatto ambientale in quella zona, non trovando, purtroppo, risposta da parte dei propri rappresentanti ed amministratori. La politica, di destra e di sinistra, pur avendo infatti sempre espresso, a parole, la propria contrarietà e la volontà di contrastare tali insediamenti, nei fatti non ha prodotto alcun risultato tangibile.

Questo, a nostro avviso, è dovuto ad una mancanza di reale volontà, a dichiarazioni ed azioni puramente di facciata. La politica è troppo impegnata nel mantenimento degli equilibri costantemente instabili per riuscire a sentire la vera passione necessaria per portare avanti battaglie che stanno a cuore ai cittadini che rappresentano. A questo punto è necessario ed auspichiamo che i cittadini riprendano in mano le sorti del proprio futuro".

Ufficio Stampa

Movimento 5 Stelle Vasto