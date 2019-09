Attività commerciali, negozi cinesi. Indagini a tappeto della guardia di finanza a Vasto. L'inchiesta è condotta dai militari della Compagnia di via Santa Lucia, agli ordini del capitano Luigi Mennitti, insieme agli uomini del nucleo di polizia tributaria di Chieti. Il tutto coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.

Verifiche sull'emissione degli scontrini e su rispetto delle leggi fiscali e contabili, regolarità del personale. A questo sarebbero diretti i controlli serrati scattati negli ultimi giorni. Sulle operazioni in corso vige il massimo riserbo.

La notizia di ottobre - A Vasto esiste un'evasione fiscale diffusa, che assume dimensioni sempre più ampie. Decine di aziende e professionisti sotto controllo della finanza. Continua in città l'attività d'indagine dei militari della caserma Rosati nei giorni in cui a livello nazionale si torna a parlare di lotta ai furbi che non pagano le tasse, con i cittadini impegnati in prima linea: 50mila le telefonate giunte in tutta Italia al 117 per segnalare situazioni più o meno gravi d'irregolarità.

Il tutto mentre gli uomini della Compagnia di Vasto proseguono a tappeto la loro attività di contrasto dell'evasione fiscale. I militari del capitano Luigi Mennitti tengono rigorosamente le bocche cucite, ma sono tanti gli imprenditori e i professionisti che da alcune settimane a questa parte raccontano di aver ricevuto la visita dei finanzieri. Dalle verifiche in corso emergerebbero numerose violazioni di legge. Nel Vastese gli stratagemmi per eludere il fisco sono molto diffusi.