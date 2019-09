C'è voluto un pomeriggio di ricerche per trovare l'automobilista che ieri pomeriggio aveva provocato un incidente sulla circonvallazione Istoniense, dandosi poi alla fuga. Vittima dell'episodio una donna che, nonostante fosse frastornata per il colpo ricevuto mentre era alla guida, è riuscita a prendere il numero di targa della Opel Corsa che si allontanava ad alta velocità. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, lungo uno dei tratti di strada maggiormente trafficati e spesso teatro di incidenti.

Gli agenti della Polizia Municipale, con la collaborazione dei colleghi del Commissariato, sono risaliti all'identità dell'uomo, un 57enne vastese, e si sono messi alla sua ricerca. La sua auto è stata trovata in serata, dopo le 20.30, parcheggiata in via Ciccarone, nei pressi dell'Ospedale San Pio da Pietrelcina. Alla vista degli agenti l'uomo ha capito che era stato cercato per l'episodio del pomeriggio.

Si è sottoposto alle analisi del sangue presso il pronto soccorso dell'ospedale vastese. Dalle analisi le forze dell'ordine valuteranno i provvedimenti da emettere a suo carico. La vettura è stata posta a sequestro e nei suoi confronti scatterà la denuncia per fuga ed omissione di soccorso.