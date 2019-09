Ieri sera gli ultimi tentativi di assicurarsi voti per la sfida di oggi. Sms dal comitato per Bersani, un incontro di chiusura alla Ciucculella di Vasto Marina, dal titolo Con Matteo Renzi tutta un'altra musica. E la passione dei fans di Vendola.

A Vasto è stata una campagna elettorale anomala. Il centrosinistra è alle prese con altri problemi, che mettono a rischio la tenuta della maggioranza e il futuro dell'amministrazione Lapenna. Il giorno delle primarie arriva quasi in sordina. Nulla a che vedere con quel 20 marzo 2011, quando la scelta del candidato sindaco fu un evento preparato, propagandato e atteso con trepidazione. Oggi è diverso. L'incognita è la partecipazione al voto. Perché molte cose sono cambiate: la stanchezza dell'elettorato e anche di ampi settori della maggioranza. Quanto inciderà sul numero complessivo degli elettori che si recheranno alle urne l'insofferenza di tanti cittadini nei confronti della politica?

Per la scelta del candidato premier, nel giorno delle primarie che si celebrano in tutta Italia, il centrosinistra di Vasto ha scelto di nuovo il PalaBcc. Sul parquet i cittadini troveranno tre seggi e cinque postazioni per la registrazione e il versamento dei 2 euro di contributo alla coalizione.

La scelta è tra cinque candidati: Pier Luigi Bersani, Matteo Renzi, Nichi Vendola, Laura Puppato e Bruno Tabacci. I primi tre a Vasto sono stati sostenuti dai rispettivi comitati. Anche a livello locale la sfida sarà soprattutto tra Bersani, Renzi e Vendola. Seggi aperti dalle 8 alle 20. Poi lo spoglio e i risultati. Che potrebbero mutare i rapporti di forza nel centrosinistra vastese.