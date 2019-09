La Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone di Vasto chiama a raccolta tutti i parrocchiani affinchè partecipino ad una raccolta straordinaria in favore di famiglie che sono in gravi difficoltà economica. Attività come queste vengono svolte in tutte le parrocchie, specie in questo periodo di crisi dove sono molte le famiglie che non riescono a tirare avanti.

Ecco perchè si fa appello alla generosità di chi può in qualche modo contribuire, anche con poco, per davvero non ce la fa a fare la spesa per sfamare la propria famiglia.

La raccolta ci sarà oggi, 25 Novembre 2012, durante le S. Messe festive delle ore 07,30 - 10,00 - 11,15 - 18,00.

Potranno essere offerti prodotti alimentari a lunga conservazione e/o offerte per l'acquisto degli stessi.



"Certi di una benevole accoglienza della presente iniziativa- scrivono i Confratelli- si ringrazia e salutiamo in Cristo Gesù".