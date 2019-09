Il Vasto Marina non riesce a vincere in casa contro la Rosetana, finisce 0-0 all'Aragona. I padroni di casa ci hanno provato, ma non sono riusciti a concretizzare al meglio alcune occasioni da gol, si avverte la mancanza di un attaccante che sia in grado di buttarla dentro. Negli ospiti assente l'ex Pro Vasto Luca Campanile.

La cronaca. Al 9' Ciurlia dal limite dell'area avversaria tira, ma Merletti para facilmente, al 17' di Nardo manda la sfera sopra la traversa, gli ospiti si fanno vedere al 22' con una punizione di Luigi Mariani che viene respinta dalla barriera. Due minuti dopo Fonseca sulla destra supera Mariani e mette in mezzo dove non c'è nessuno, la palla finisce dalle parti di Fasciani che però tira fuori. Al 27' lo stesso Fasciani riesce ad entrare nell'area avversaria, è defilato, invece di servire i compagni liberi prova la conclusione, Merletti blocca. Al 40' altro cross dalla detsra di Fonseca, Di Nardo non ci arriva, un minuto dopo stessa azione, ma questa volta ad arrivare in ritardo sulla palla è Zara.

Al 10' della ripresa un tiro di Fonseca viene ribattuto dalla difesa, al 12' un pericolosissimo tiro cross di Di Marco coglie impreparati i compagni di squadra e si perde sul fondo, al 16' il solito assist di Fonseca viene respinto in corner, al 20' Gaudino rinvia male e involontariamente serve Luigi Mariani che tira troppo frettolosamente e sciupa una buona occasione. Al 26' Caporaletti avanza sulla sinistra ma il suo tiro non centra lo specchio della porta, al 33' di nuovo protagonista Caporaletti, sul suo cross perfetto dalla destra interviene in rovesciata Luigi Mariani, ma la difesa spazza. Al 37' il Vasto Marina si riporta in avanti, Benedetti colpisce di testa su corner di Fonseca, ma la sfera si perde oltre la linea di fondo, al 44' una bellissima punizione di Nuzzaci viene neutralizzata da una prodezza di Merletti. Il Vasto Marina si deve accontentare di un punto, in attesa della prossima partita in programma il 2 dicembre in trasferta contro il Civitella Roveto.

Tabellino

Vasto Marina-Rosetana 0-0

Vasto Marina: Gaudino, Menna, Pili, Ciurlia, Martelli, Benedetti, Zara (27' st Cesario), D'Onofrio, Di Nardo (25' st Mucci), Fonseca, Fasciani (1' st Nuzzaci). A disposizione Cianci, Socci, Galiè, Stivaletta. Allenatore Antonaci.

Rosetana: Merletti, Di Marco, Repetto, Mattucci, Mariani V., Gridelli, De Patre (1' st Anzidei), Mariani L. (37' st Marini), Marcheggiani, Caporaletti (35' st Ioannone), Bizzarri. A disposizione Cerasi, Di Matteo, Tarquini, Di Donato. Allenatore Brunozzi

Arbitro: Vitucci di Sulmona, assistenti Iannurato e D'Orazio di Lanciano.

Ammoniti: Nuzzaci (V), Mattucci (R), Di Marco (R)