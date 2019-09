La BCC Vasto Basket scende in campo questa sera a Molfetta con l'obiettivo di conservare la testa della classifica. Non sarà facile, perchè quella in terra pugliese è una sfida al vertice. Il Molfetta, infatti, segue immediatamente i biancorossi a quota 8 e con una vittoria centrerebbe l'aggancio.

Entrambe le formazioni sono con il morale a mille. Ierbs e compagni domenica scorsa hanno disputato una grande partita, battendo il Magic Team Benevento. I pugliesi sono riusciti a strappare i due punti a Lanciano, seppure dopo un tempo supplementare, ma con una formazione ampiamente rimaneggiata. Oggi, però, coach Gesmundo recupera Lombardo, giocatore da 17 punti di media, e poi ha un Corvino in forma strepitosa.

Ma i biancorossi hanno voglia di continuare nella striscia positiva, conquistando un successo in trasferta che metterebbe una certa distanza con chi insegue. Coach Di Salvatore può contare in una squadra in ottima forma, dopo qualche piccolo acciacco di inizio stagione. Palla a due alle 18 al Palapoli di Molfetta, con diversi sostenitori vastesi che affronteranno la trasferta per una domenica di grande basket.