Alle 14.30 scende in campo all'Aragona il Vasto Marina che affronta la Rosetana. Dopo la vittoria esterna di domenica scorsa contro l'Altinrocca, ottenuta anche grazie alle doppiette di Fonseca e Di Nardo, la squadra allenata da Roberto Antonaci vuole fare ancora punti e conquistare la prima vittoria casalinga da quando in panchina siede il nuovo tecnico.Nei biancorossi dovrebbe rientrare Martelli dopo il lungo stop per infortunio.

Arbiterà l'incontro il signor Valerio Vitucci di Sulmona, coadiuvato dagli assistenti Innaurato e D’Orazio di Lanciano. Il Vasto Marina ha 15 punti in classifica, mentre la Rosetana ne ha uno in più, può essere questa l'occasione giusta per allontanarsi ancora di più dalla zona calda e iniziare un campionato più tranquillo.