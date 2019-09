Si ferma in semifinale il percorso del giovane cantante vastese Michael Zappitelli nel talent show "Ti lascio una canzone". Ieri sera, il programma condotto da Antonella Clerici, ha vissuto una delle sue ultime fasi, con i piccoli artisti che si sono esibiti per conquistare l'accesso nella finalissima della prossima settimana.

Purtroppo non è andata bene a Michael e gli altri 3 ragazzi del quartetto vocale F.A.M.E., che vedono sfumare il sogno della finale. Il voto combinato di giuria e pubblico a casa aveva già detto "no" alle ambizioni dei ragazzi. Poi, anche nella fase degli spareggi, alla fine sono stati premiati altri giovani concorrenti.

Delusione in tutti i sostenitori di Michael, in particolare dei suoi genitori che lo hanno accompagnato in questo percorso. Ma la certezza che questa non è che una tappa, per quanto importante, del suo percorso musicale. Lui, al termine della puntata, la prende con filosofia. "Noi ci abbiamo provato. Io personalmente ho dato il massimo di me", scrive sul suo profilo Facebook. Di questi mesi resteranno l'esperienza vissuta, l'essere stato protagonista in prima serata su Rai Uno, l'essersi esibito accompagnato da un'orchestra di primo livello.

Chi ne conosce la potenzialità e le capacità vocali, forse ha un po' il rammarico di non averlo potuto vedere esibirsi come solista. Ma, saggezza popolare insegna, con i se e con i ma, non si va lontano. Michael è ancora giovanissimo e ha tanta strada da percorrere e c'è da stare certi che lo farà nel miglior modo possibile, portando avanti con il cuore quella che è la sua grande passione.