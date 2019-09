Oggi, 25 novembre, in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis", patrona dell’Arma dei Carabinieri, la sezione Salvo D'Acquisto di San Salvo, celebrerà con una cerimonia religiosa e conviviale l'evento come da seguente programma:



Ore 10.30, ritrovo dei partecipanti in Piazza Nassiriya zona 167, per la deposizione di un bouquet di fiori al Monumento dei caduti in Nassiriya, nell’omonima Piazza, accompagnato dal trombettista del Corpo Bandistico “Città di San Salvo”;



Ore 10.45 Formazione corteo a piedi e sfilata per C/so Garibaldi verso Piazza San Nicola;



Ore 11.00 Santa Messa c/o la Chiesa di San Nicola, celebrata da Don Domenico Campitelli;



Ore 12.15 Foto di gruppo davanti alla Chiesa di San Nicola e scioglimento del corteo;



Ore 13.00 Pranzo sociale presso il Ristorante “Gabry Park Hotel” in Via Pertini.

Al pranzo parteciperanno Soci, parenti e simpatizzanti dell’Arma in congedo nonché l’Arma in servizio.

Durante il pranzo ci sarà la consegna di un “Attestato di Fedeltà” ai Soci che entro il 10 settembre 2012, hanno superato 20 anni di iscrizione all’Associazione.

Saranno presenti Autorità Militari, Civili e Religiose, inoltre è previsto l’uso dell’uniforme sociale per i soci, Benemerite e ogni Sezione partecipante sfilerà con la propria Bandiera.



"Confido in una massiccia partecipazione - dichiara il presidente della sezione, Brigadiere Capo Alfonso Mastroiacovo - per il grande senso di appartenenza che ci contraddistingue, il mio augurio è che si possa continuare insieme in un cammino di crescita Sociale iniziato dai miei predecessori con serenità e impegno".