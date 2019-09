Servirà il ballottaggio per decidere chi tra Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi sarà il candidato premier del centrosinistra. A livello nazionale il sindaco di Firenze si attesta al 36%, contro il 44% del segretario del Partito Democratico.

Scerni: Votanti 142 Bersani 93, Renzi 30,Vendola 18, Puppato 1, Tabacci

Cupello: Bersani 280, Renzi 134, Vendola 43, Tabacci 9, Puppato 7

Lentella: Bersani 102, Renzi 15, Vendola 5

Celenza sul Trigno: Vendola 23, Bersani 18, Renzi 6, Tabacci 1, Puppato 0

Torrebruna: Vendola 33, Renzi 24, Bersani 7, Puppato 2, Tabacci 0



Risultato San Salvo (percentuali: Renzi 41,4%, Bersani 38,5%, Vendola 17,7%, Puppato 1,4%, Tabacci 0.,3%)

Renzi 373

Bersani 347

Vendola 159

Risultato a Vasto (1723 votanti)

Bersani 675 (39.17%)

Renzi 565 (32.79)%)

Vendola 432 (25.07%)

Puppato 34

Tabacci 9

Schede bianche 2, nulle 6

A Vasto vince il segretario del Partito Democratico Bersani, ma i voti ottenuti da Renzi, che confermano il trend nazionale, lasciamo una speranza ai rottamatori per il turno di ballottaggio di domenica prossima. Buono il risultato di Nichi Vendola, che in città si attesta ben al di sopra della media generale. A Vasto Bersani e Renzi sono divisi da 100 voti, meno di quanto sperassero i bersaniani.

ore 21.05 a San Salvo Matteo Renzi è avanti di 40 voti su Bersani e Vendola

ore 20.58

Bersani 461

Renzi 407

Vendola 355

Puppato 26

Tabacci 7

Dato complessivo Vasto

Bersani 252

Renzi 234

Vendola 206

Seggio C Vasto

Bersani 107

Vendola 100

Renzi 93

Seggio A Vasto

Bersani 85

Renzi 91

Vendola 72

Prime 300 schede scrutinate a Vasto

Bersani 110

Renzi 97

Vendola 99

Puppato 10

Tabacci 2

Prime 100 schede seggio B Vasto

Bersani 35

Renzi 32

Vendola 31

Puppato 1

Tabacci 1

Prime 100 schede seggio C Vasto

Bersani 34

Renzi 29

Vendola 32

Puppato 3

Tabacci 0

Ore 20.15 - Al PalaBcc è iniziato lo spoglio. A votare sono stati in 1709. Seggio A: 660, seggio B: 547, seggio C: 502.

Ore 20.14 - Seggi chiusi a San Salvo. Sono 901 i sansalvesi che si sono recati a votare. "Siamo molto soddisfatti -dice Antonia Schiavarelli-. Nelle ultime primarie erano stati 900 esatti". E poi aggiunge sorridendo "Siamo stati più bravi, almeno uno in più".

Ore 19.53 - "I votanti sono 1700". A pochi minuti dalla chiusura dei seggi, lo annuncia Luigi Rampa dell'ufficio elettorale del centrosinistra di Vasto.

Ore 19.52 - Si avvicina la quota mille votanti a San Salvo, dove le operazioni di voto si protrarranno nei prossimi minuti. "A Cupello siamo sui 450", dice il sindaco, Angelo Pollutri.

Ore 19.32 - "Siamo attorno ai 1700 votanti", annuncia Antonio Del Casale, segretario del Pd di Vasto.

Ore 19.08 - "A San Salvo siamo a 850 votanti. Un po' pochini...". Lo scrive sul suo profilo Facebook Emilio Di Cola, segretario cittadino di Sinistra ecologia e libertà.

Ore 19.07 - "Ho votato per il segretario". Si schiera con Bersani Raimondo Pascale, noto attivista del Pd e membro dell'associazione Vasto Viva.

Ore 18.57 - A Monteodorisio raggiunta la soglia dei 100 votanti. Nel 2009, alle primarie in cui Bersani fu eletto segretario nazionale del Pd, erano stati 124. "Penso che supereremo quella cifra", prevede il sindaco, Ernesto Sciascia.

Ore 18.45 - A Vasto hanno votato 1442 persone.

Ore 18.45 - A San Salvo il dato ufficiale dei votanti è 780.

Ore 18.39 - Gli elettori registrati sono più dei votanti anche a Vasto, dove tra le preregistrazioni dei giorni scorsi e le registrazioni odierne si è raggiunta quota 1600. Non tutti, però, hanno ancora esercitato il loro diritto di voto. C'è tempo fino alle 20.

Ore 18.23 - "A San Salvo siamo quasi a 800 votanti". Lo annuncia Agostino Monteferrante, segretario del Pd e sostenitore di Matteo Renzi. "Previsioni sul risultato del sindaco di Firenze? Impossibili. L'affluenza è in linea con le nostre aspettative. Avevamo previsto mille persone e penso che ci arriveremo".

Ore 18.17 - "Ho votato per Vendola. E' la mia storia". Lo afferma Oreste Menna, storico attivista della sinistra vastese. Dopo anni di militanza nel Pci e in Rifondazione comunista, lo scorso anno ha aderito al Pd insieme a suo nipote, Francesco Menna, che dal 2011 è capogruppo dei democratici in Consiglio comunale. Stavolta, però, Oreste Menna non vota nessuno dei due candidati del Pd (Bersani e Renzi), ma Vendola: "Una scelta difensiva", commenta sorridendo.

Ore 18.11 - "A Cupello abbiamo superato quota 350. Siamo nella media degli altri comuni della zona", spiega il sindaco, Angelo Pollutri. "Certo le preregistrazioni potrebbero rivelarsi un boomerang. Qui si sono preregistrate 281 persone. I conti non tornano".

Ore 17.45 - Aumenta l'affluenza a Vasto, dove alle 17.45 hanno votato 1372 persone. Seggio A: 540. Seggio B: 430. Seggio C: 402.

Ore 17.28 - E' buona la partecipazione alle primarie a San Salvo. Dal seggio elettorale Antonia Schiavarelli dice: "In questo momento siamo a 681".

Ore 17.20 - Il cocordinatore del Pd del Vastese, Carlo Moro, fornisce i dati sulla partecipazione al voto anche dai centri del Vastese. Gissi: 90 - Scerni: 112 - Cupello: 260 . Monteodorisio:60 - Lentella: 100.

Ore 17.15 - Si vedono anche i rappresentanti dell'Italia dei Valori. "Noi non votiamo -afferma Gianni Santicchia- come ampiamente annunciato. Sono qui come osservatore"

Ore 17 - Continua a crescere il numero dei votanti. Alle 17 sono 1276. Seggio A: 500, seggio B: 404, seggio C: 372. Il numero di coloro che risultano registrati è di 1514, come comunicato dall'ufficio elettorale. Quindi molti di coloro che hanno già effettuato la registrazione devono ancora recarsi alle urne.

Ore 16.50 - Ci sono anche degli "infiltrati" alle primarie. Elettori di centrodestra che votano alle primarie dello schieramento opposto. In tre sono arrivati insieme al PalaBcc e si sono messi in coda per la registrazione. Uno di loro, Antonio, dichiara a ZonaLocale.it: "Vendola è troppo comunista e Bersani non lo sopporto. Per questo sono venuto a votare per Renzi".

Ore 16.45 - Al seggio c'è anche Luigi Rampa, segretario dei socialisti. "Noi del Psi votiamo per Bersani, come abbiamo già annunciato, perchè è l'unico dei contendenti iscritto al partito socialista europeo".

Ore 16.40 - "Di questi tempo è già un fatto importantissimo portare a votare tutta questa gente alle primarie a Vasto". Lo dichiara il segretario cittadino di Sel, Sante Cianci. "Se questo trend proseguirà arriveremo alla soglia dei 2mila votanti"

Ore 16.30 - Sono 1148 i vastesi che hanno votato. Seggio A: 450, seggio B:368, seggio C: 330

Ore 16.10 - A San Salvo superata quota 500 votanti. Dopo un momento di calo è ripresa anche a Vasto l'affluenza dei cittadini al PalaBcc.

Ore 15.30 - Scelgono Bersani due militanti storici del centrosinistra, Giovanni Della Gatta ("Renzi è ancora acerbo, andrà bene la prossima volta come candidato premier") e Antonio Fusoni, che dice: "Bersani mi ispira più fiducia. Condivido le sue politiche europee".

Ore 15.15 - "A Vasto stiamo superando quota mille votanti". Lo afferma Domenico Molino, consigliere comunale e sostenitore di Matteo Renzi alle primarie del centrosinistra. "Il flusso di persone aumenta. C'è movimento di cittadini attorno ai rappresentanti dei comitati elettorali".

Ore 14.45 - "Abbiamo lavorato a sostegno di Bersani e confidiamo che i vastesi gli daranno fiducia", dicono Antonio Del Casale e Francesco Menna, segretario e capogruppo consiliare del Pd.

Ore 14 - Il comitato per Vendola spera nel colpaccio. "Nichi ci ha abituato a tante belle sorprese", dice a ZonaLocale.it Alessandro Cianci, coordinatore provinciale di Sinistra ecologia e libertà. Fin dal mattino il gruppo dei vendoliani ha presidiato il PalaBcc. Si notano il segretario cittadino Sante Cianci, l'assessore comunale Anna Suriani, l'avvocato della Cgil Michele Sonnini e l'ambientalista Stefano Taglioli.

Ore 14 - Domenico Molino, il rottamatore vastese, incrocia le dita. Ha fatto campagna elettorale per Matteo Renzi: "Siamo fiduciosi. Ma quello che mi interessa di più è la partecipazione dei cittadini. Mi auguro che siano tanti i vastesi a venire ai seggi", dichiara il consigliere comunale del Pd.

Ore 14 - Nicola Della Gatta ha fatto il suo endorsement solo ieri "per non condizionare il dibattito all'interno del partito", dichiara a ZonaLocale.it il vice segretario del Pd di Vasto, che alla vigilia delle primarie nazionali del centrosinistra ha annunciato il suo voto "a sostegno di Bersani".

Ore 13.10 - Alle 13 i vastesi che hanno votato alle primarie del centrosinistra sono stati 752. A San Salvo superata la quota 400.



Ore 12.45 - "Di questo passo supereremo quota 2mila votanti", prevede Lina Marchesani, assessore comunale e dirigente del Partito democratico, che insieme al suo collega di Giunta Nicola Tiberio si trova nel parcheggio laterale del PalaBcc ad accogliere gli elettori.



Comitati e militanti del centrosinistra prevedono, in ogni caso, una partecipazione inferiore a quella delle primarie del 20 marzo 2011, quando furono 4mila 865 i vastesi che scelsero il candidato sindaco.



Ore 12 - Superata la soglia dei 600 votanti. A mezzogiorno sono più di 200 per ognuno dei tre seggi allestiti al PalaBcc i vastesi che hanno votato alle primarie del centrosinistra. Dalle 8 del mattino, all'orario di apertura del palasport, c'erano i militanti dei tre comitati costituiti in città dai sostenitori di Bersani, Renzi e Vendola. I più numerosi dal punto di vista numerico sono i supporters del segretario del Pd. Alla spicciolata i votanti si mettono in fila nell'ufficio elettorale, dove vengono eseguite le operazioni di registrazione. Al momento, invece, non c'è coda nei tre seggi dotati di cabine elettorali.

Michele D'Annunzio - Giuseppe Ritucci