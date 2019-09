Sono almeno 4 gli episodi di furti in appartamento, tentati o andati a segno, nel territorio di Vasto e San Salvo nella ultime 24 ore. Ieri pomeriggio, attorno alle 16, una famiglia che rientrava nella sua abitazione in una traversa nel tratto nord della circonvallazione Istoniense, ha trovato l'amara sorpresa. I ladri si erano introdotti nell'abitazione e avevano portato via oggetti preziosi dalla camera da letto.

Probabilmente erano stati in due ad entrare in azione. Uno faceva da "palo". L'altro si è introdotto all'interno dell'abitazione, approfittado della finestra del bagno posta sul retro della villetta. Però i proprietari sono tornati a casa troppo presto rispetto ai piani dei due. E così in fretta e furia si sono dati alla fuga, dopo che il malvivente che era dentro era riuscito ad arraffare quanto più poteva.

Tre, invece, i tentativi andati a vuoto (per fortuna dei residenti) a San Salvo. Ieri pomeriggio, in tre diverse abitazioni, nella zona di via Alessandria, i proprietari hanno trovato i "segni" del passaggio di malviventi. Sono sempre più, quindi, gli episodi di furti negli appartamenti, tentati o messi a segno anche nelle ore diurne.