Anche la seconda delle auto rubate nei giorni scorsi dalla carrozzeria Pitagora è stata ritrovata. Sono stati gli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile, impegnati nei consueti pattugliamenti del territorio per la vigilanza ambientale, a notare una vettura ferma nell'area del Parco Muro delle Lame. Si sono insospettiti e hanno immediatamente contattato il Commissariato. La targa del veicolo corrispondeva a quella segnalata e così gli uomini della Polizia si sono portati sul posto, dopo aver chiamato il proprietario che potrà quindi recuperare la sua auto.

Chi l'ha rubata l'aveva posteggiata lì, dopo averla utilizzata, o in attesa di utilizzarla, per qualche altra azione criminosa. I furti "a staffetta" sono spesso una tecnica utilizzata dai ladri, che si servono di vetture di piccola cilindrata per muoversi all'interno della città per mettere in atto altri furti di auto o per rubare negli appartamenti e poi darsi alla fuga.