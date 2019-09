Alla fine è il Molfetta a portare a casa i 2 punti nella settima giornata di campionato. La Bcc Vasto Basket subisce il secondo stop della sua stagione e viene raggiunta a quota dieci dai pugliesi e dalla città di Airola. I biancorossi ora sono secondi in classifica.

La cronaca. E' una sfida al vertice della classifica quella del Palapoli di Molfetta. Si affrontano Gammauto Pallacanestro Molfetta e BCC Vasto Basket, due delle formazioni più in forma del girone G del campionato di divisione nazionale C. I padroni di casa arrivano a questa gara con l'entusiasmo dopo la vittoria sofferta contro Lanciano. I vastesi vogliono continuare a vincere per restare in vetta alla classifica.

A partire subito forte sono i padroni di casa, con Corvino che mette a segno il primo canestro. In questa prima fase del match i biancorossi possono fare affidamento su Di Tizio e Marinaro, che cercano di mantenere la squadra in scia. Nei pugliesi si fa sentire dentro l'area il ritrovato Lombardo, con Ierbs e compagni costretti ad inseguire. Il vantaggio del Molfetta sale, anche grazie ai 6 punti di Grimaldi. Il primo quarto si chiude sul 24-14.

Si riparte nella seconda frazione con una bomba di Di Lauro, ma sono bravi Marinaro e Dipierro ad andare a canestro. Si gioca su continui ribaltamenti di fronte ed alcuni errori decisivi. La Bcc Basket è trascinata da un Silvio Marinaro in ottima forma, mentre il Molfetta fa affidamento sulla classe di Corvino. E' lui a rispondere ai canestri di Vincenzo Dipierro. A metà secondo quarto i padroni di casa sono ancora in vantaggio di 12 lunghezze. Una gara difficile per i vastesi. A 2 minuti dalla fine si sblocca anche Massimo Di Lembo, a segno da tre punti. La fine del secondo quarto è tutta a favore dei vastesi, con un break di 7-0 che fissa il punteggio sul 48-44 per i padroni di casa.

Si torna in campo dopo la pausa lunga e i padroni di casa sono determinati a condurre in porto la gara. Partono ancora una volta forte, ricacciando indietro la BCC Basket sul -12. E' ancora Silvio Marinaro a segnare i canestri che tengono in vita la BCC Basket. A 3 minuti e 45 dalla fine del terzo quarto, sul 63-55, coach Gesmundo chiama il timeout per riordinare le idee. Si torna a giocare ed è ancora il numero 10 della BCC Basket a suonare la carica, fino a riportare i suoi sul meno 2. La terza frazione si chiude con il tiro libero realizzato da Massimo Di Lembo che porta al 68-67 finale.

Ultimi 10 minuti di sofferenza per le squadre in campo e i tifosi sugli spalti. Si riparte con la BCC Basket per la prima volta in vantaggio grazie ai tiri liberi di Luca Di Tizio, prontamente recuperati da Corvino. Si sblocca anche Biagio Sergio con uno dei suoi proverbiali tiri da tre. Il giocatore campano fino a quel momento era stato condizionato dai tre falli commessi in avvio di match. Si gioca punto a punto, con i padroni di casa che riescono a conservare sempre 1-2 punti di vantaggio. Ancora due triple consecutive di Biagio Sergio portano avanti i biancorossi, che cercano di piazzare il colpo vincente. E' un finale ad alta intensità, con entrambe le formazioni che cercano una vittoria che sarebbe certamente meritata. Ed è Corvino a far tornare nuovamente avanti i pugliesi con un tiro da tre. La stanchezza si fa sentire e gli errori non mancano. Si arriva sul 94 pari (con il 30esimo punto di Marinaro) ed è la Bcc Basket ad avere la palla che potrebbe dare la vittoria. Sbaglia di Lembo e a quel punto è Di Lauro ad infilare la bomba del k.o.

Gammauto Pallacanestro Molfetta -BCC Vasto Basket 97-94 (24-14/48-44/68-67-97-94)

Gammauto Pallacanestro Molfetta: Di Lauro 16, Corvino 28, Lombardo 16, Grimaldi 14, De Gennaro 4, De Falco 8, Teofilo 11, Sallustio ne, Spadavecchia ne, Azzolini ne. Coach: Gesmundo

BCC Vasto Basket: Dipierro 18, Di Lembo 13, Sergio 14, Di Tizio 18, Marinaro 30, Cimini 1, Ierbs 0, Di Paolo ne, Maggio ne, Bucci ne. Coach: Di Salvatore