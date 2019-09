"Con Matteo Renzi è tutta un'altra musica". Con lo slogan utilizzato nell'incontro pubblico di chiusura della campagna elettorale alla Ciucculella, Domenico Molino, consigliere comunale a Vasto e il comitato Adesso! Per Renzi presidente lanciano l'appello finale a favore del sindaco di Firenze.

"In due mesi, Matteo Renzi ha cercato di girare l'Italia riscrivendo il futuro, un nuovo futuro per questo Paese", dice Molino. "A tutti i vastesi chiediamo di fare uno sforzo: credere nel cambiamento. Impiegare 15 minuti ai seggi per votare Renzi oggi vuol dire evitare di piangere nei prossimi 5 anni. La mia sfida è portare ai seggi più elettori vastesi di centrosinistra rispetto alle primarie del 2009. Il mio impegno è finalizzato a condurre Matteo Renzi al primo posto nei risultati di Vasto".