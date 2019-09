Il talento a Michael Zappitelli non manca. Così come la grinta e la voglia di portare avanti nel miglior modo possibile il suo percorso nel mondo della musica. E' ancora giovanissimo, ma ha già vissuto momenti importanti legati alla sua passione. Questa sera sarà nuovamente protagonista a Ti lascio una canzone, il talent show dedicato ai più piccoli, condotto da Antonella Clerici su Rai Uno.

Lui e i F.A.M.E. la boy band ideato dalla produzione, cercheranno di superare la semifinale per giocarsi la vittoria nella puntata conclusiva della prossima settimana. Michael, insieme a Francesco Franco, Alessio Parisi ed Edorado Sodano, si esibiranno come secondi nella scaletta del programma. Poi, dopo che anche gli altri ragazzi hanno cantato, ci sarà la votazione. Ed è qui che Michael spera di poter contare sull'appoggio di tutti i vastesi. Infatti, oltre alla giuria di qualità composta da Cecila Gasdia, Pupo e Massimiliano Pani, sarà il televoto espresso dagli spettatori a casa a determinare chi potrà accedere alla finalissima della prossima settimana.

Poi, dopo la prima fase, ci sarà ancora la possibilità di un ripescaggio, questa volta con l'unica decisione della giuria in studio. Momenti intensi, quindi, quelli che verranno affrontati dal giovanissimo talento canoro vastese. Lui si è preparato al meglio. Anche in questa settimana, prima di andare a Roma, è stato seguito dal suo maestro di canto, il cantautore Stefano De Libertis. Poi, ci penserà anche l'orchestra in studio, diretta dal maestro Leonardo De Amicis, a creare il giusto sound.

Servirà l'aiuto di tutti, così come si può leggere sulle varie pagine facebook dedicate ai quattro ragazzi. L'appuntamento è per questa serata, alle 21.10 su Rai Uno, con "Ti lascio una canzone", per fare il tifo per Michael Zappitelli.