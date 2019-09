"Fino ad ora si sono iscritte 800 persone", diceva ieri sera, attorno alle 20, Sante Cianci, che insieme a Domenico Cavacini e Luigi Rampa compone l'ufficio elettorale delle primarie del centrosinistra, che ha sede nel teatro Ruzzi.

A Vasto è tutto pronto le votazioni con cui domani la coalizione sceglierà il candidato premier. I cittadini possono votare per Pier Luigi Bersani, Matteo Renzi, Nichi Vendola, Bruno Tabacci. Come in tutta Italia, sarà possibile registrarsi anche il giorno stesso delle votazioni. Domani urne dalle 8 alle 20 al PalaBcc. Poi inizierà lo spoglio.

Tre i seggi allestiti sul parquet del palasport, cinque i punti di registrazione.

Siamo alle ultime battute di una campagna elettorale che a Vasto si è svolta molto in sordina, soprattutto se paragonata alle ultime primarie, quelle del 2011 tra Lapenna e Forte, in cui votarono quasi 4mila 900 vastesi.

Secondo Francesco Menna, Antonio Del Casale e Nicola Della Gatta, "la scelta di Bersani poggia sulla competenza e nel dialogo tra le generazioni, nella ricerca di un rinnovamento vero basato sulla meritocrazia".

Per Renzi si è schierato ormai da un oltre un anno Domenico Molino, consigliere comunale del Pd che ha costituito in città un comitato a favore del sindaco di Firenze e ha fatto propaganda per lui negli ultimi due mesi.

Sinistra ecologia e libertà ha aperto il comitato a fatto campagna elettorale per il suo leader, il governatore della Puglia Nichi Vendola: "Partecipando al voto delle primarie e votando per Nichi Vendola abbiamo la possibilità di rompere il recinto di chi ha governato l’Italia negli ultimi 30 anni".

In città non ci sono comitati per Tabacci e Puppato.