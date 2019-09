La Vastese scivola a Ortona, su un campo in pessime condizioni e non coglie l'opportunità di andare a +7 sull'inseguitrice, anche se nulla è perduto. La sfida tra la capolista e la seconda in classifica termina con una vittoria della Virtus, che si aggiudica il big match della giornata con un gol di Lieti al 17' del secondo tempo: colpo di testa nella mischia creatasi nell'area vastese sugli sviluppi di un calcio di punizione per i gialloverdi che adesso sono a un punto di distanza dai biancorossi e continuano ad essere imbattuti in campionato e ad aver subito un solo gol tra le mura amiche. Marconato incassa la prima rete da quando è tornato a difendere la porta vastese. Curioso episodio al termine dell'incontro con i tifosi di casa che inneggiano alla capolista, convinti di essere in vetta.

La cronaca. Il primo tiro della partita è al 14', ci prova Rulli, due minuti dopo alla Virtus viene annullata una rete a Di Gregorio, ma l'azione era stata interrotta in precedenza per un fallo, subito dopo il tiro di Coletti viene controllato facilmente da Marconato. Al 20' Soria dalla sinistra mette in mezzo, ma Aquino e Di Santo non riescono ad intervenire. Al 26' Avantaggiato batte una punizione, Aquino riceve e mette in mezzo dalla destra, Luongo colpisce in rovesciata, ma la palla finisce tra le mani di Forlani. Gialloverdi di nuovo in avanti al 32' quando un tiro di De Luca viene mandato in angolo. Al 33' Soria salta sulla destra Grappasonno, tira a botta sicura da distanza ravvicinata, ma Forlani respinge.

All'inizio della ripresa Aquino riceve un buon pallone in area, stoppa e tira, ma non la mette dentro, al 2' il tiro di Rulli viene deviato in corner da Marconato, al 6' Soria manda alto, al 17' l'Ortona passa in vantaggio: punizione dal limite dell'area, dalla mischia sbuca Lieti che di testa insacca. Un minuto dopo la Virtus potrebbe raddoppiare con De Luca, ma il portiere biancorosso è attento, al 22' il tiro di Della Penna, subentrato all'inizio del secondo dempo a Sputore, viene respinto dal portiere di casa, al 26' Soria da due passi si fa parare la conclusione. La Vastese cerca il pareggio con insistenza, al 31' Irmici avanza palla al piede, serve Soria sulla sinistra che mette in mezzo, Alberico si coordina alla perfezione e colpisce di testa da ottima posizione, ma Forlani compie il miracolo. Al 32' a ruoli invertiti è Alberico che crossa al centro per Soria che nell'area piccola manda fuori, sempre Soria al 36' manda fuori di testa un assist invitante di Della Penna che poteva essere sfruttato meglio. Nel finale l'Ortona va ancora vicina al raddoppio, con Cantoli che arriva in ritardo sull'assist di Di Peco.



Tabellino

Virtus Ortona-Vastese 1-0 (0-0)



Reti: 17' st Lieti (VO)

Virtus Ortona: Forlani, Luciani S., Grappasonno (33' st D'Alessandro), Coletti, Di Gregorio, Lieti, Cantoli, Di Benedetto (33' st Paolini), Luciani A., De Luca, Rulli (6' st Di Peco). A disposizione Ciarletti, Smigliani, Annecchini, Polanco. Allenatore Sanguedolce

Vastese: Marconato, La Guardia, Piermattei, Luongo, Irmici, Baldini, Sputore (1' st Della Penna), Avantaggiato (25' st Alberico), Aquino, Soria, Di Santo. A disposizione Garibaldi, Triglione, Napolitano, Antonino, Di Laudo. Allenatore Vecchiotti

Arbitro Falasca di Pescara, assistenti Di Giacinto e Conoscitore di Teramo

Ammoniti: La Guardia (VA)