Tocca ad un altro ex laziale tentare di conquistare la permanenza nella massima serie: in settimana è stato infatti ufficializzato Cristiano Bergodi come nuovo coach del Pescara dopo le dimissioni irrevocabili di Giovanni Stroppa. Bergodi avrà subito di fronte un impegno non da poco, la Roma di Zeman: il tecnico boemo torna all'Adriatico dopo l'incredibile cavalcata della stagione scorsa, che ha portato i biancazzurri a vincere il campionato e riconquistare quella Serie A mancante da vent'anni in Abruzzo. L'accoglienza del pubblico pescarese si preannuncia molto calorosa per Zeman, ma allo stesso tempo non potrà mancare il sostegno verso i propri giocatori, specialmente contro un avversario come la Roma che può schierare un tridente del calibro di Totti-Osvaldo-Destro. Il nuovo allenatore pescarese sembra intenzionato a mantenere la difesa a tre con Romagnoli e Bocchetti a spalleggiare il rientrante Terlizzi. Probabile avanzamento di Quintero a ridosso dell'unica punta Abbruscato. Anche con Bergodi lo slovacco Weiss dovrà accomodarsi in panchina. Molti gli indisponibili, Colucci e Blasi per infortunio, Zanon, Capuano e Cascione per squalifica. Probabile formazione: 3-5-1-1 : Perin; Romagnoli, Terlizzi, Bocchetti; Balzano, Nielsen, Togni, Bjarnason, Modesto; Quintero; Abbruscato.



Pareggio di carattere per la Virtus Lanciano, che strappa nel finale il 2-2 al Liberati di Terni. Rossoverdi in vantaggio nella prima frazione con un colpo di testa di Litteri su cross di Dianda, troppo ferma la retroguardia frentana che lascia saltare liberamente il centravanti umbro. Dopo solo due minuti però la Virtus acciuffa il pari con un gol "da calcetto" di Di Cecco: il centrocampista infatti beffa l'estremo ternano con un colpo di punta che si infila all'angolino. Si va al riposo sull'1-1, ma nella ripresa la Ternana attacca alla ricerca del successo. La Virtus rischia di passare con Mammarella, ma la risposta di Ambrosi è da campione. Subito dopo l'arbitro Castrignanò accorda un rigore ai rossoverdi per fallo su Litteri: si incarica dell'esecuzione Vitale che di sinistro trafigge Leali. Sembra profilarsi un'altra sconfitta per gli uomini di Gautieri, ma un'uscita avventata dell'estremo locale regala il pallone a Falcone, che con un destro a giro beffa i rossoverdi e fa esplodere i tifosi lancianesi. Ottimo punto per il Lanciano, ora bisogna cercare di "espugnare" il proprio terreno, a cominciare dalla sfida con il Cesena.



In Seconda Divisione, dopo il successo nel derby, L'Aquila Calcio vuole proseguire la rincorsa al vertice della classifica, come affermato anche dal centrocampista Carcione in settimana: al Fattori arriva l'insidiosa Aversa Normanna. Di contro, il Chieti di De Patre deve cancellare l'ennesima sconfitta interna (due derby su due persi tra le mura amiche) e concentrarsi sul match a Lamezia: la Vigor è reduce dallo stop di Teramo e si preannuncia avversario tutt'altro che agevole, anche perché la posizione in classifica non le permette distrazioni. Il Teramo vive una situazione di classifica tranquilla, ma all'interno le acque sono più che agitate, con il tecnico Cappellacci separato in casa e ai ferri corti con il Presidente Campitelli. La gara con l'Arzanese potrà dire di più sul campionato del "Diavolo", sempre molto altalenante ma nonostante tutto a tre punti dal sesto posto, l'ultimo utile per i playoff.



Tredicesima giornata in Serie D, girone F. L'Amiternina sembra ormai essersi completamente staccata dalla parte destra della classifica, con proiezione verso le zone alte. Brucia ancora il pareggio beffa con la Maceratese, ma già domani a Civitanova gli scoppitani proveranno a stupire ancora. Trasferta al "Conero" di Ancona per la Renato Curi Angolana, il pronostico sembra scontato ma i ragazzi di Miani hanno tutte le credenziali per dare fastidio ai dorici. Derby al cardiopalma tra Celano e San Nicolò: i marsicani arrivano al match rinfrancati dalla cura Morgante, i teramani sono reduci da un filotto di risultati negativi che li hanno fatti precipitare in penultima posizione. Da segnalare anche un altro derby, quello molisano tra Termoli e Isernia: i giallorossi vogliono la vittoria per andare a caccia della vetta.



In Prima Categoria girone B turni casalinghi per Real Tigre e Casolana contro Real San Giacomo e Monteodorisio, mentre Fossacesia e Borrello saranno di scena sui campi di Scerni e Palmoli. Il Real San Salvo a Casalbordino tenterà di recuperare terreno, mentre in coda si scontrano le ultime due del torneo, Quadri e Fara San Martino. Sfida salvezza anche quella tra Torino di Sangro e Trigno Celenza.



Decima di andata in Seconda Categoria girone H. Lo Sporting San Salvo affronta sul proprio campo il Roccaspinalveti, l'obiettivo è vincere per allungare ed eliminare una diretta concorrente alla vittoria finale. Sperano l'esatto contrario le inseguitrici: Montazzoli-Furci incrocio d'alta quota mentre il Cupello United andrà a far visita alla Mario Turdò. Prova del nove per l'Incoronata Vasto nella trasferta di Gissi, lo Sporting Pollutri non può permettersi passi falsi contro il temibile Montalfano, gara interessante quella tra Fossacesia e Torrebruna. Chiude il quadro Fresa - San Buono.



In Terza Categoria Vasto la Valle Treste Liscia dovrebbe non avere problemi contro il Carunchio, che è parso però in ripresa: lo testimonia il 4-2 rifilato alla Dinamo Roccaspinalveti nella scorsa giornata. Proprio la Dinamo è l'avversario della vicecapolista Casalanguida, mentre il Montalfano se la vedrà con la Casalese. Il Lentella (con una gara in meno) andrà a far visita al fanalino di coda Real Alto Vastese. Le altre gare in programma vedono i Lupi Marini contro il Guilmi e la Virtus sul campo del Carpineto Sinello, anch'esso in difficoltà.



Nella Juniores D'Elite, il Vasto Marina riceve il Francavilla con un occhio alla gara del Casalincontrada, impegnato sul non facile campo del Miglianico. Negli Allievi Regionali, sconfitta interna (0-1) per la Bacigalupo contro la Giovanile Chieti, ultimamente vera bestia nera delle formazioni giovanili vastesi: decisivo un gol di Pantalone in apertura di match. Va molto meglio alla Virtus Vasto, che strapazza in trasferta l'Acqua e Sapone per 5 reti ad 1. Domattina si svolgeranno anche le gare dei Giovanissimi: i virtussini affronteranno il River 65 al campo della zona 167, l'obiettivo è vincere per allontanarsi dalle posizioni rischiose. La Bacigalupo sarà di scena a Francavilla, reduce da un pesante 5-2 sul campo della D'Annunzio Marina: i giallorossi sono comunque sesti a 19 punti, una gara di certo complicata per i ragazzi di Maurizio Baiocco alle prese con i soliti problemi di concretezza in fase realizzativa.

Roberto Naccarella