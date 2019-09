"Stamattina abbiamo constatato una cattiva organizzazione del ingresso alle elementari di via Bachelet che, pur avendo un piazzale a disposizione, lasciano i bambini in mezzo al traffico". Lo dice a ZonaLocale.it il papà di un alunno.

Stamattina è giorno di sciopero nazionale anche per gli insegnanti. "Ma l'incolumità dei bambini dovrebbe essere la prima cosa", protestano i genitori. "Sarebbe bastato tenere aperti i cancelli per evitare lasciarli aspettare fuori, a due passi dalle automobili, con i conseguenti rischi per la loro incolumità".

In caso di sciopero, i docenti non sono tenuti a comunicare prima se saranno presenti o meno. Ecco, quindi, che i genitori scoprono solo dopo aver accompagnato i bambini a scuola se le lezioni si svolgeranno o meno. "Noi eravamo lì con i nostri figli -aggiunge il papà-. Per capire se c'era qualche lezione o meno. Visto che c'è il piazzale potevano farci aspettare dentro, invece di lasciarci con i bimbi in mezzo alla strada".

"Avevamo avvisato i genitori con apposita informativa", fanno sapere dalla scuola. "Quindi nessuna responsabilità può essere imputata all'organizzazione scolastica". Si prova a spegnere ogni possibile polemica sull'episodio di questa mattina.