La Vastese si è allenata al campo sportivo Ezio Pepe dei Salesiani in vista dell'importante sfida in programma sabato alle 14.30 a Ortona contro la Virtus. I padroni di casa occupano la seconda posizione in classifica a 27 punti, 4 in meno della capolista, sono l'unica squadra imbattuta del girone e sul loro campo hanno subito un solo gol, ma dovranno fare a meno per squalifica del centrocampista Di Lisio.

All'inizio della seduta l'allenatore vastese ha voluto ricordare che si tratta di un impegno importante che non deve essere sottovalutato: "Non c'è bisogno che ve lo dica - ha detto Vecchiotti ai suoi ragazzi - loro non sono mai stati battuti, giocano in casa e non hanno nulla da perdere". La concentrazione sarà quindi massima da parte della capolista.

I biancorossi arrivano da cinque vittorie consecutive, con 16 gol all'attivo e nessuno subito. In avanti rientrerà dopo il turno di squalifica Aquino, mentre Vicentini, l'unico ad essersi allenato a parte, sarà ancora assente, gli altri sono tutti a disposizione del mister.

La probabile formazione. Dovrebbero partire titolari gli ormai soliti 11: Marconato in porta, difesa a quattro con La Guardia, Baldini, Irmici e Piermattei, centrocampo con Luongo, Avantaggiato e Di Santo, in attacco con Aquino ci saranno Soria e Della Penna, che contro il Lauretum era partito dalla panchina per fare spazio a Sputore.

Le altre. L'Acqua&Sapone gioca in casa contro il Moscufo, il Lauretum ospita la Folgore Sambuceto, l'Amatori Passo Cordone gioca contro l'altra squadra di Sambuceto, il San Paolo. In caso di vittoria la Vastese potrebbe dare un segnale importante a tutte le rivali e aumentare il proprio distacco dalle inseguitrici.