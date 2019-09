"Dal giorno 26 novembre 2012 spariranno i tradizionali cassonetti per i rifiuti anche nelle zone di Piano di Marco, Villaggio Siv, via Conicella. Un ulteriore passo in avanti per ottimizzare risultati non ancora soddisfacenti a fronte del grande impegno profuso dall’amministrazione Comunale ma soprattutto da tanti cittadini che con solerzia ed impegno operano quotidianamente per il corretto svolgimento della raccolta dei rifiuti". Lo annuncia la Giunta Lapenna, che prova a invertire la tendenza in una delle zone a rischio inquinamento da immondizia: è nell'area di confine tra Vasto e San Salvo che tanti cittadini indisciplinati gettano rifiuti di ogni genere, dai sacchetti del pattume domestico (spesso gettati dagli automobilisti in transito) ai rifiuti ingomgranti

"L’estensione della raccolta differenziata alle aree di cerniera tra la città e la campagna - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente, Anna Suriani - dovrebbe scoraggiare l’incivile fenomeno della migrazione dei rifiuti, convincendo anche gli irriducibili ad adeguarsi alle nuove regole.

E’ necessario, per rispettare le scadenze imposte dalla legge, portare al 65% la percentuale dei rifiuti differenziati: fondamentale sarà, oltre all’estensione della differenziata al maggior numero di cittadini, la creazione dell’Isola ecologica i cui lavori inizieranno a giorni.

Fare bene la raccolta significa avviare al riuso tutto quello che si può (carta, plastica, metalli umido, Raee) e ridurre la quantità di rifiuti che non possono essere avviati a recupero evitando nuove discariche."

A partire da lunedì 26 quindi anche i cittadini di queste contrade, come la maggior parte dei vastesi, potranno conferire i propri rifiuti con gli appositi contenitori, secondo il calendario indicato nei materiali informativi.

Il primo conferimento sarà quello del secco residuo nel contenitore grigio.

Si ricorda che per il ritiro dei kit e per le informazioni relative alla corretta esecuzione della raccolta ci si può recare presso:

Ufficio Raccolta Differenziata c/o Palazzetto dello Sport dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato oppure si può chiamare il numero verde gratuito 800.22.99.77 come pure consultare il sito internet www.pulchrambiente.it.