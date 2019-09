Un'altra settimana di stop, dal 26 novembre al 2 dicembre, per 700 lavoratori della Pilkington di San Salvo. Prosegue l'applicazione dei contratti di solidarietà nello stabilimento che produce parabrezza e finestrini per automobili. Il mercato rimane fermo e la crisi resta profonda in tutto il settore. Per evitare licenziamenti, azienda e sindacati hanno sottoscritto l'accordo con la formula lavorare meno, accettando una riduzione dello stipendio, ma lavorare tutti.

La fermata riguarderà il reparto Accoppiato e alcuni impianti di Temperato e forno Float. Dirigenti e rappresentanti degli operai cercano, intanto, l'accordo sulle maggiorazioni di turno non retribuite. I sindacati vogliono che l'indennità notturna venga pagata anche ai lavoratori costretti a fermarsi. Quando l'intesa sarà raggiunta, verranno convocate le assemblee di fabbrica. Agli inizi del 2013 l'accordo dovrebbe entrare in vigore.