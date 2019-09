Sta meglio ed è stato dimesso dall'ospedale di Vasto l'uomo ferito l'altro ieri dalla moglie con una coltellata, ma è giallo sulle cause del ferimento. La drammatica vicenda, avvenuta prima dell'alba al pianterreno di un edificio di via Giulio Cesare, non lontano dalla sede cittadina dell'Inps, è avvolta infatti da un comprensibile riserbo.

Protagonisti una donna di 51 anni, che lavora in una struttura pubblica e il marito, 52 anni, dipendente di un'azienda dell'area industriale di San Salvo. Una vita assolutamente tranquilla, quella della coppia, mai sopra le righe, lavoro e cura dei due figli già grandi, fuori Vasto per motivi di studio.

Ecco perché l'altra mattina presto, quando sul piazzale davanti casa sono arrivati l'ambulanza del 118 e i carabinieri, i residenti della zona, risvegliati dal trambusto, non hanno nascosto la sorpresa. Allarmati, in molti hanno visto le macchie di sangue e seguito le fasi concitate dei soccorsi.

I condomini si sono tranquillizzati solo nell'apprendere che l'uomo, stimato lavoratore, non era in condizioni gravi. Dall'appartamento, in stato confusionale, sarebbe stata accompagnata fuori anche la donna, benvoluta da tutti e mamma irreprensibile: non è escluso che a causare il rischioso gesto, per fortuna senza conseguenze gravi, sia stato un suo improvviso cedimento nervoso.

Gianni Quagliarella - (Il Messaggero)