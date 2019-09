Domenica 25 ottobre è confermato lo svolgimento della Giornata Ecologica organizzata dal Cai Vasto. L'appuntamento è per le ore 8.30 nell'area sottostante la chiesa di San Paolo, per la pulizia della zona a verde e per la piantumazione di nuovi alberi.



Tutti i partecipanti sono invitati a munirsi di guanti da lavoro e scarponcini.



Per info

www.caivasto.it

info@caivasto.it