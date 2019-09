Un tentato furto al parco fotovoltaico di Fresagrandinaria è avvenuto questa notte. I ladri sono entrati in azione col favore del buio, tentando di introdursi all'interno dell'area delimitata dalle recinzioni in cui si trovano decine di pannelli per la produzione di energia elettrica. Due uomini, arrivati a bordo di un'autovettura nera, sembra con un fanale rotto, hanno tagliato la rete metallica di recinzione, per introdursi all'interno e rubare così i cavi di rame posti sul retro dei pannelli fotovoltaici.

Ma l'area è sorvegliata e il vigilantes presente sul posto si è accorto che c'era qualcosa che non andava, così ha acceso uno dei fari presenti nel terreno. L'improvvisa luce che ha illuminato l'area ha spaventato i due uomini, che si sono dati così alla fuga. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra ci sia stato anche qualche colpo di pistola sparato in aria per spaventare i ladri.

E' partita così la caccia ai ladri, che però sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti. Immediatamente è stato dato l'allarme ai carabinieri. I militari della stazione di Fresagrandinaria hanno istituito dei posti di blocco nelle zone strategiche del territorio. Sul posto anche i colleghi della stazione di Furci, che si sono recati al parco fotovoltaico in cerca di eventuali tracce lasciate dai malviventi.