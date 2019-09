Mattia Menna ha 24 anni, viene da una famiglia di commercianti e nonostante la giovane età ha già alle spalle alcune esperienze lavorative, questa però è la prima da imprenditore. A marzo 2012 ha aperto, con altri due soci, un’agenzia di scommesse e nel frattempo è anche riuscito a terminare gli studi in Economia e Management a Pescara: “mi manca la tesi, devo ancora decidere l’argomento, la laurea rappresenta un completamento personale, è per la mia cultura generale”.



Tu sei nel commercio fin da piccolo.

Da sempre, lavoravo al bar e nel negozio di pasta all’uovo di famiglia, cosa che faccio tuttora con delle consegne, quando c’è bisogno ci sono sempre ed è un settore che non ho abbandonato, indipendentemente dalle scommesse, voglio rimanere qui e investire su questa città, Vasto è la mia vita. Ho in mente anche un progetto che riguarda la pasta all’uovo come prodotto confezionato per l’esportazione, con un brand come le Chicche di Menna. Non a caso mio fratello Enea a breve partirà per l’Australia per una nuova esperienza, è un altro vastese che va via, mentre l’altro mio fratello Sem è appena rientrato.



Conviene investire a Vasto e su Vasto?

Non è che a Vasto non si possano aprire nuove attività, ma è rallentata da una condizione economica limitata. Non c’è un grande bacino d’utenza, è un po’ tutto fermo in vari settori, si aprono solo bar, ma queste sono attività senza sbocchi, il bacino è quello che è, non ci possono essere tanti clienti, per questo conviene farlo, ma in altri settori e non alla sprovvista.



I tuoi coetanei invece vanno via.

Un giovane che vive o ha vissuto fuori torna qui e non si diverte, i ragazzi che vedono altre realtà poi restano lì anche per questo motivo, in alcuni casi anche accontentandosi di fare quello che capita pur di rimanere. Poi però tendono tutti a rientrare, altri vanno all’estero, ma fanno i camerieri, sono pochi quelli che si trasferiscono definitivamente per motivi di lavoro.



Come hai deciso di aprire un’agenzia di scommesse?

Insieme ai miei soci e amici Antonio e Giampiero abbiamo deciso di sfruttare il momento, loro avevano già esperienze precedenti nel settore e mi hanno coinvolto, così è nata questa attività, anche perchè la più importante e frequentata agenzia di Vasto aveva chiuso, era il momento più adatto per farlo e poi in un periodo di crisi il gioco va sempre.



Che problemi o limiti hai avuto?

Per fortuna non ho avuto problemi particolari, conosco abbastanza bene le regole e ho una certa esperienza, anche se meno in questo settore. Un limite è che si pagano tante tasse, a volte mi chiedo cosa lo faccio a fare, oppure se mi conviene, capita di essere scoraggiato, ma alla fine ci provi perché ci credi.



La vostra intraprendenza è stata premiata. Quali sono i vostri punti di forza?

C’è da dire che noi a Vasto conosciamo tante persone e abbiamo tanti amici, in più qui abbiamo creato un ambiente familiare, si parla, si sta in compagnia, si prende un caffè e si vede la televisione, non è la classica agenzia. Inoltre abbiamo le quote più alte, oltre a un mix di clienti di ogni tipo, dai giovani agli adulti, di ogni ceto sociale, tanti personaggi divertenti che vengono qui e stanno insieme senza alcun problema, pur avendo storie e caratteri differenti. Siamo davvero tutti amici, questo è un luogo di ritrovo per molti.



Anche se il gioco è spesso criticato.

So bene che per alcuni è una vera e propria malattia che crea dipendenza, con la crisi la gente scommette ancora di più perché vuole migliorare la propria condizione, ma io non approfitto del momento economico, guardo il lato imprenditoriale, questa è un’attività che porta i suoi frutti e se devo dare un consiglio dico di fare una scommessa per divertimento, senza esagerare, deve essere anche una cosa goliardica, non si deve giocare con

accanimento, presa troppo seriamente diventa brutta. Per fortuna qui non c’è nessuno che esagera, anche perché conosciamo tutti e lo impediremmo.



Avete delle novità in programma?

Qui siamo un po’ stretti, ci vorremmo allargare, per l’inizio del prossimo anno potremmo avere una nuova sede.



Quando hai iniziato ti aspettavi di ottenere questi risultati?

Francamente sì, soprattutto conoscendo i nostri tanti amici, sono andato a colpo sicuro.



Quanto impegno richiede questo lavoro?

Molto, siamo qui tutto il tempo, ci alterniamo tra collaboratori, io, Andrea, Antonio e Giampiero, apriamo alle 10 e chiudiamo alle 23 quando ci sono le partite, ma lo faccio con piacere e non mi pesa.



Consiglieresti a un giovane di seguire il tuo esempio?

Dipende dal progetto che si ha in mente, da quello in cui si crede e dalle possibilità di crescita di quel settore. Consiglio di metterci il cuore, la mente e l’anima, chi vuole investire in una città come Vasto ci deve credere, quello che si fa deve essere un piacere. Bisogna anche sapersi adattare, valorizzare e creare qualcosa di nuovo, inoltre ci si deve specializzare e puntare a essere il numero uno. La nostra città è questa e ha delle cose da offrire, poi sta a noi capire quali sono le opportunità e farle fruttare, Vasto è come una scommessa, ci dovete puntare e se lo dico io vi potete fidare.