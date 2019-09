Ieri sera i carabinieri della Compagnia di Vasto hanno partecipato alla Santa Messa in onore della loro patrona, la Virgo Fidelis, nella cattedrale di San Giuseppe. Ad officiare la celebrazione è stato il parroco don Gianfranco Travaglini.

Prima della celebrazione è stato il tenente Domenico Fiorini, comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Vasto, a spiegare il senso di questa festa che, oltre a celebrare la Virgo Fidelis, ricorda la concessione della medaglia d'oro alla bandiera dei carabinieri per la battaglia di Culquaber.

Alla celebrazioni erano presenti autorità civili e militari, l'associazione carabinieri in congedo e i rappresentanti delle altre associazioni combattentistiche. Durante l'omelia don Gianfranco ha voluto legare questa giornata al giuramento dei carabinieri "sempre fedeli" e al servizio che quotidianamente svolgono a servizio dei cittadini.

Al termine, dopo la proclamazione della preghiera del Carabiniere, il tenente Fiorini e il luogotenente Petrocchi hanno donato a don Giancarlo e don Giovanni Pellicciotti, in segno di riconoscenza, un quadro che riproduce due carabinieri a cavallo con alle spalle proprio la cattedrale di San Giuseppe. Il parroco ha accolto il dono con un sorriso. "Avevo notato questo quadro in caserma - ha rivelato- e lo avevo apprezzato molto. Mi fa piacere riceverlo in dono".