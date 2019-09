L'incontro del disgelo c'è stato ieri. Ma le divergenze rimangono. Alle 19.30 è salita in municipio la delegazione del Partito socialista: Luigi Rampa (segretario), Gabriele Barisano (capogruppo consiliare), Luigi Masciulli e Corrado Sabatini (consiglieri comunali) hanno parlato col sindaco, Luciano Lapenna.

E' durato circa un'ora il faccia a faccia che ha rotto il ghiaccio dell'incomunicabilità. Il primo cittadino e i dirigenti socialisti ieri si sono confrontati sull'unica delle tre richieste su cui non si è creato il muro contro muro tra i due tronconi della coalizione: rilancio dell'azione amministrativa sulla base del programma elettorale con cui Lapenna e il centrosinistra hanno ottenuto nel 2011 dai vastesi la fiducia per la seconda volta a distanza di 5 anni dalla storica vittoria del 2006.

Rimangono congelate le altre due richieste del Psi: riduzione del numero degli assessori e assegnazione di un assessorato a un socialista (Masciulli). Ma riallacciare un dialogo non vuol dire automaticamente essere d'accordo. Le ruggini degli ultimi due mesi non sono state rimosse. Anche dal punto di vista programmatico, cioè delle cose da fare nel prossimo futuro, l'accordo al momento non c'è.

"Un incontro interlocutorio", così lo definisce Rampa. "Anche sul rilancio dell'azione amministrativa rimangono divergenze. La nostra posizione rimane quella che abbiamo espresso nel comunicato stampa della scorsa settimana. Non abbiamo fatto né passi avanti, né passi indietro. Le altre due questioni? Prendiamo atto della chiusura nei confronti delle nostre richieste. A breve convocherò una riunione di partito, invitando anche i vertici provinciale e regionale", cioè i segretari Massimo Carugno (regionale) e Tiziano Vicoli (provinciale).

E intanto incombe il Consiglio comunale, che il presidente Giuseppe Forte ha chiamato a riunirsi il 28 novembre alle 8 in prima convocazione e il 29 alle 9 in seconda. In aula dovranno essere approvati gli indispensabili equilibri di bilancio.

Consiglio, i punti all'ordine del giorno - Approvazione verbali seduta precedente del 18.09.2012. Interrogazioni ed interpellanze. Mozione presentata dai consiglieri Sigismondi e altri due su terreni del Consorzio di Bonifica Sud in località Sant'Antonio Abate. Ratifica delibera di Giunta municipale numero 338 del 7.11.2012: Variazione al bilancio dell’esercizio 2012 per concessione contributi regionali per accessi al mare e verde urbano. Ratifica delibera di Giunta municipale numero 343 del 14.11.2012: Variazione al bilancio dell’esercizio 2012 per Progetto Penelope. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva. Assestamento generale di bilancio-Esercizio finanziario 2012. Estinzione anticipata mutui con la Cassa depositi e prestiti – Provvedimenti. Progetto tratto di strada di collegamento Via Del Porto e Comprensorio K2 in variante al Piano regolatore generale. Approvazione progetto di realizzazione opere di urbanizzazione a servizio dell’agglomerato industriale di Punta Penna. Ordine del giorno su misure urgenti in favore del Centro Storico. Ordine del giorno su ripristino orari treni IC e regionali.