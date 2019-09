Tre degli ultimi 5 giorni si sono macchiati di sangue. Si allunga la terribile scia di violenze all'arma bianca che stanno scrivendo, in questa seconda decade di novembre, il capitolo più drammatico della storia recente di Vasto.

Stavolta il reato non si consuma tra le mura domestiche, ma in luogo pubblico.

E' giallo su un accoltellamento avvenuto oggi pomeriggio a San Salvo. Il litigio sarebbe scoppiato per strada tra due fratelli originari di Montenero di Bisaccia, ma residenti in città. La chiamata d'emergenza al 118 è arrivata verso le 14.30. I sanitari che si sono recati sul posto hanno trovato un trentaquattrenne coperto di sangue. Trasportato d'urgenza al San Pio da Pietrelcina di Vasto, è stato sottoposto ad intervento chirurgico al braccio, ferito da una profonda lacerazione.

Un fendente violento che solo per puro caso non ha lesionato le arterie vitali. L'uomo non è in pericolo di vita: all'arrivo in ospedale il caso è stato classificato come codice giallo, quindi a un livello medio di gravità. Le persone in condizioni molto gravi vengono classificate, invece, come codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Salvo, che hanno avviato le indagini. Il presunto aggressore si trova stasera in caserma, dove ai militari che lo interrogano deve spiegare cosa è accaduto e perché. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo. La notizia sta facendo velocemente il giro della città.