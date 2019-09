Torneranno in piazza sabato mattina gli studenti delle scuole del vastese. Dopo la manifestazione dello scorso ottobre, i rappresentanti di tutti gli istituti superiori hanno dato vita all'Unione degli studenti Vasto, un coordinamento per portare avanti degli obiettivi comuni. Tre di loro, Angelo Tricase, Giulia Marino ed Emilio Esposito, spiegano nel video realizzato da ZonaLocale.it le motivazioni per cui sabato mattina (clicca qui per l'evento su Facebook) torneranno a far sentire la loro voce, insieme ai docenti e al personale Ata.