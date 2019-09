"L'impressione è che Lapenna non sia affatto scontento di questa crisi amministrativa, che può essere l'occasione propizia per una candidatura parlamentare caldeggiata da tempo". Davide D'Alessandro e Nicola Del Prete (Fli) mettono in dubbio il fatto che Luciano Lapenna voglia rimanere sindaco di Vasto.

"Abbiamo letto con molta attenzione il documento scritto dal sindaco e sottoposto all’attenzione dei gruppi di maggioranza: non fa una grinza, non c’è una parola fuori posto, è tutto condivisibile, ma… la conclusione minacciata (il ritorno al voto) è sbagliata, affrettata e, soprattutto, dettata da fregole personali", commentano i due rappresentanti di Futuro e libertà.

"L’analisi che il primo cittadino fa di un anno e mezzo di attività amministrativa è impietosa. Le critiche rivolte a chi dovrebbe sostenerlo sono senza sconti. Non risparmia nessuno, né chi si è ridotto al lumicino, né chi si è strutturato strada facendo e rivendica spazio a scapito di altri. Eppure, la conclusione non convince. In un contesto così delicato, con una crisi economica devastante, con tante famiglie sull’orlo del baratro, che cosa se ne fa la città di un nuovo voto? In realtà, come ripetiamo da tempo, il problema non è Vasto, ma Roma. L’impressione è che Lapenna non sia affatto scontento di questa crisi amministrativa, che può essere occasione propizia per una candidatura parlamentare caldeggiata da tempo", sostengono D'Alessandro e Del Prete.

"Lapenna è stato rieletto dai vastesi e ha il dovere e il diritto di amministrare la città fino al 2016. Se ha intenzione di farlo, ci sono tutte le condizioni anche perché esistono consiglieri che tengono davvero alla città e non alle poltrone e sono pronti a dimostrarlo con i fatti, non con le chiacchiere", dicono i due esponenti del partito di Fini, offrendo un salvagente all'amministrazione comunale. "Lapenna può definire e condividere con tutte le forze responsabili presenti in Consiglio Comunale un programma raggiungibile entro la scadenza del mandato, sottoscriverlo e votarlo alla luce del sole. Che, al momento, è stato coperto da finti nuvoloni neri, ma può tornare in un attimo, se il bene della città viene anteposto all’ambizione personale, alla conquista di uno scranno più alto. Il problema non è Vasto, è Roma, ma noi dobbiamo pensare a Vasto. Siamo stati eletti, Lapenna compreso, per pensare a Vasto fino al 2016. Con o senza i socialisti che, com’è chiaro a chi naviga da tempo i mari mossi della politica, rappresentano un falso problema, il classico fumo da gettare negli occhi degli ingenui".