"Il servizio Informagiovani affidato nuovamente all’Arci senza che il Comune di Vasto abbia predisposto un bando pubblico al quale avrebbero potuto partecipare altre associazioni". Torna all'attacco dell'amministrazione comunali sulle politiche giovanili Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento, l'associazione che raggruppa in città i movimenti giovanili di centrodestra.

"Con determina numero 182 del 23 ottobre 2012 – afferma di Michele Marisi - il Comune di Vasto ha affidato la gestione del servizio Informagiovani all’Arci. È dal 2006 che questa amministrazione comunale, utilizzando l’escamotage dell’affidamento diretto, va avanti incaricando l’associazione notoriamente di centrosinistra, di gestire lo sportello informativo, bypassando il bando pubblico e dunque senza passare per una selezione meritocratica ma solamente vagliando la vicinanza di ideali. A parte la matrice politica dell’associazione che per un altro anno si occuperà di un importante sportello – sottolinea il responsabile di Gim - il motivo della nostra contestazione è anche un altro: riteniamo, infatti, che con un bando pubblico, oltre a concedere l’occasione ad altre associazioni di partecipare, tra l’altro con un criterio di trasparenza, si dà l’opportunità di mettere in concorrenza gli aspiranti gestori che devono, quindi, offrire, per aggiudicarsi il bando, servizi migliori e più efficienti. Con il bando di gara, dunque il vincitore verrebbe selezionato secondo un criterio di meritocrazia andando, di fatto, a migliorare il servizio per i cittadini che usufruiscono dello sportello Informagiovani. L’affidamento diretto non è altro che l’attuazione della cosiddetta raccomandazione che continua a penalizzare i migliori e ad appiattire, in questo caso i servizi comunali, sulla mediocrità.

Tra l’altro – rincara la dose Marco di Michele Marisi - alla stessa Arci, è stato affidato, con determina numero 178 del 17 ottobre 2012, il servizio di gestione dei laboratori del Progetto Giovani, assieme ad altre due associazioni. Insomma, quest’Arci sembra essere l’asso piglia tutto del Comune di Vasto. Una vergogna senza pari. Chiediamo, a questo punto, la revoca dell’affidamento della gestione dello sportello Informagiovani e quella della gestione dei laboratori del Progetto Giovani, e l’indizione di un bando ad evidenza pubblica. Premetto – conclude di Michele Marisi – che non ci interessano le risposte che l’Arci vorrà dare. Se qualcuno ha intenzione di replicare, questo qualcuno deve essere il sindaco Luciano Lapenna o l’assessore delegato".