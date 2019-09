E su Facebook nasce il profilo:

L'ultimo commento risale a ieri. E' lapidario: "A Vasto non è Beirut serve un ragioniere per portare i conti". E poi una sfilza di notizie su furti, rapine, testimonianze e altri inquietanti episodi accaduti a Vasto negli ultimi giorni.

Vasto non è Beirut è un profilo aperto di recente su Facebook. Nome ironico. Un'ironia amara che prende spunto da una frase pronunciata dal sindaco, Luciano Lapenna, qualche anno fa per sostenere che il problema sicurezza in città non va drammatizzato.