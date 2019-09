Turno di campionato amaro per lo Sporting Pollutri, che subisce la prima battuta d'arresto stagionale nel campionato di serie C di calcio a 5. Nella gara in trasferta sul campo del Celtic Chieti la squadra allenata da mister Morelli si arrende per 5-1 ai padroni di casa.

Dopo due minuti di gioco è subito il Celtic ad andare in vantaggio con la rete di Aiello. Una doccia fredda per Di Paolo e compagni, che non riescono a reagire e subiscono il 2-0 al 15°ad opera di Guglielmi. C'è una reazione da parte dello Sporting, che trova la rete del 2-1 grazie al giovane Peppino Santini. Si va al riposo con questo punteggio, ma al ritorno in campo sono nuovamente Guglielmi, al 4° della ripresa, ed Aiello, al 27°, a segnare per i teatini. Nel finale è Oscar Di Russo, ben noto nel vastese per aver militato nella San Gabriele ai tempi della serie B, fissa sul definitivo 5-1. Con questo risultato lo Sporting viene raggiunto in testa alla classifica dal Real Atessa 2001.

Sabato prossimo, nella palestra dell'Istituto Commerciale di Casalbordino, ci sarà occasione di rifarsi nella sfida contro il lanciatissimo Penne, che si trova a sole 2 lunghezze in classifica.

Juniores. Continua il buon momento della formazione juniores, che nella gara casalinga contro il Domenico Allegrino, conquista un pareggio dopo una partita combattuta e a tratti ben giocata. Finisce 5 a 5, con le reti di Francesco Di Bello, autore di una tripletta, Giuseppe Santini e Giuseppe Di Risio. Tutti e tre i ragazzi, come molti altri compagni della juniores, sono stabilmente nel giro della prima squadra, a dimostrazione del buon lavoro svolto dai tecnici dello Sporting.