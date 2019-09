Torna anche quest'anno l'appuntamento con Polu Uthar, manifestazione organizzata nel centro storico di Pollutri all'insegna del vino e degli antichi sapori. Sabato 24 novembre, a partire dalle ore 18, tutto il centro storico del paese si riempirà di suoni, colori e profumi, per accogliere al meglio i visitatori che arriveranno certamente numerosi.

L'organizzazione è curata in sinergia de Comune, Riserva naturale Bosco di Don Venanzio e tutte le associazioni cittadine.

Il menu proposto nei vari stand propone piatti dell'antica tradizione paesana come zuppa di fagioli, "Ciff e Ciaff", Polenta, Pizz' e fuje, Rigatoni al sugo di castrato, Trippa, Formaggio arrosto, Pasta alla pecorara, Pallotte cacio e uova, Sfogliatelle, Dolci tipici, Calcionetti, Cantucci, Fiadoni di ricotta e formaggio, Scrippelle, e tanto altro ancora.



Inoltre lungo il percorso vi saranno eventi ed esposizioni speciali come il Laboratorio scACciapensieri animazone e creatività per ragazzi a cura dell'Azione Cattolica con Truccabimbi, Palloncini, Animazione e Laboratori. E poi l'esposizione di attrezzi agricoli e vita contadina e quella di mobili antichi. Da non perdere la rappresenzazione dialettale "Quant'è bbone la ciucculate" a cura della Scuola Primaria di Pollutri e il mercatino della solidarietà a cura dell'Unitalsi.