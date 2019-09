Domenica 18 novembre presso la sala della Chiesa di San Marco il Lions Club New Century di Vasto ha organizzato un piacevole pomeriggio in compagnia del Dr. Why, divertente gioco a quiz, al quale hanno partecipato soci del club e numerosi ospiti.

L’evento, fortemente voluto dal presidente Paolo Affaldani e da tutto il Club è alla sua seconda edizione e quest’anno è stato finalizzato alla raccolta fondi per la realizzazione di un service di interesse nazionale per l’anno lionistico 2012-2013 sulla sicurezza stradale dei più giovani.