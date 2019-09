La Differenza aveva rivolto l'invito ai suoi fan per realizzare il nuovo videoclip: "Inviateci i vostri baci". E i fan hanno risposto, inviando tantissimi file video in cui hanno ripreso i loro baci. Fidanzati, amici, bambini e tanti altri baci che accompagnano la canzone della band abruzzese con uno stile un po' vintage. L'effetto è molto particolare. Baciami se è già in rotazione nelle radio italiane. Ora, con il video, può diventare la canzone dell'inverno 2012. Buona visione.