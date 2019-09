I tifosi si mobilitano ancora:

La Curva D'Avalos si mobilita di nuovo e invita tutti a seguire dal vivo la partita di sabato prossimo in programma alle 14.30 a Ortona contro la Virtus seconda in classifica. Una gara importante per la Vastese che in caso di vittoria può staccarsi dalle rivali. Di seguito pubblichiamo il testo del comunicato del direttivo del gruppo ultras Aragonesi.



"Invitiamo tutta la tifoseria a partecipare a questa importante trasferta. Dalle ore 13 in poi ci ritroviamo al Maximilian, in piazzale Histonium, per poi partire tutti insieme. Come sempre invitiamo anche chi non ha il mezzo a venire lo stesso perchè i posti ci sono...Vi aspettiamo!".

Direttivo Aragonesi